Muore a Isernia un centauro di Minturno

Minturno – Domenica scorsa a seguito di un incidente stradale è morto il 57enne di Minturno Francesco Vento. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è caduto rovinosamente sulla Statale 17 in località Pettorello, in provincia di Isernia.

Il centauro aveva deciso, domenica scorsa, di fare un giro in moto, ma è rimasto vittima dell’incidente stradale. I sanitari del 118 hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita dell’uomo, purtroppo però non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale ha, nell’immediatezza dei fatti, svolto tutti gli accertamenti utili a stabilire la dinamica del sinistro.

E l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per sottoporla ad esame autoptico.

A piangere la scomparsa del 57enne con la passione per le moto non solo Minturno, ma anche Spigno Saturnia.