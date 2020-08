Nettuno, due nuovi casi di coronavirus: sale a 9 il numero dei positivi

Nettuno – “Due nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Si tratta di due cittadini di nazionalità indiana di 49 e 51 anni già posti in regime di isolamento fiduciario in quanto conviventi con un altro cittadino indiano risultato positivo lo scorso 8 agosto e trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma. Gli attualmente positivi sono nove, di cui quattro ospedalizzati”. A darne notizia il Comune di Nettuno attraverso una nota stampa.

