Roma, l’annuncio di Virginia Raggi: “Vado avanti, mi ricandido”

Roma – “Vado avanti, mi ricandido”. Lo avrebbe comunicato, a quanto si apprende, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza.

“Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma“. Virginia Raggi conferma al Foglio quanto ha detto in video conferenza rivolgendosi alla maggioranza grillina che governa il Campidoglio: la volontà di tentare il bis alle comunali dell’anno prossimo.

“Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”. “Una scelta – dice – contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale”.

“Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma” ha twittato il Consigliere Regionale M5s Paolo Ferrara. “Ci ha detto che non ci sta ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. ‘Sono convinta che dobbiamo andare avanti’, ci ha aggiunto. Le sue parole sono verità”, ha concluso Ferrara.

Adesso la palla passa a Vito Crimi. Il capo politico grillino dovrà – da statuto – mettere ai voti su Rousseau la scelta di Raggi. Secondo le regole che dominano l’universo pentastellato, infatti, come ricorda il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, serve il via libera degli iscritti per la deroga al secondo mandato.

“La Raggi ha annunciato la sua ricandidatura promuovendo il suo operato” twitta il vice segretario del Pd Andrea Orlando. “Nulla di personale ma noi diamo un altro giudizio. Roma merita di più e qualcosa di molto diverso da questi anni. Per questo il Pd lavora per costruire un progetto alternativo”. (fonte Adnkronos)