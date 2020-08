Vaccino anti-Covid-19, Vaia: “In due giorni hanno aderito oltre 3000 volontari”

Roma – “Stamattina ho istituito il gruppo di lavoro vaccino che, proprio per rispondere all’opinione pubblica in trasparenza, ogni giovedì alle ore 12 come per i bollettini informerà l’opinione pubblica dello stato dell’arte. La candidabilità è solo su base volontaria, e in solo due giorni hanno aderito oltre 3000 persone: che dire, il grande cuore degli italiani”.

Lo ha dichiarato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervistato da Rainews24 sulla sperimentazione del vaccino contro il Covid che partirà il 24 agosto.

“I primi risultati probabilmente li conosceremo in autunno, quando cominceremo la fase 2 e 3, che probabilmente verrà fatta all’estero perché fortunatamente in Italia abbiamo adesso ancora pochi pazienti, quindi andremo in quei Paesi dove i pazienti sono molto di più”. (fonte Adnkronos)