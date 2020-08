Ardea, ipotesi Centore per la presidenza della Commissione Trasparenza

Ardea – Ancora senza presidente la Commissione Consiliare Trasparenza del comune di Ardea dopo le dimissioni presentate dalla consigliera Luana Ludovici della lega.

Tra i tanti nomi dei consiglieri che sono stati fatti è uscito fuori anche quello del consigliere di “Cambiamo” Simone Centore, dopo che ha chiesto ai consiglieri di opposizione di rassegnare in blocco le dimissioni da tutti gli incarichi da loro ricoperti all’interno di ognuna delle commissioni.

Più di qualcuno sembra temere la possibilità di eleggere a presidente della Commissione Trasparenza il più giovane dei consiglieri, considerando anche che in quanto geometra conosce bene i problemi che attanagliano il territorio di Ardea.

Subito dopo Ferragosto ci dovrebbe essere un incontro per stabilire le intenzioni dei componenti di minoranza. Intanto le bocche sono cucite e non ci sono dichiarazioni ufficiali se non il vociferare politico, anche se la possibilità che possa essere proprio Centore il futuro presidente non è remota.

All’interno dell’opposizione riscuoterebbe già un buon consenso che potrebbe portarlo a ricoprire la carica di presidente. Giovane, non ha mai avuto precedenti incarichi politici, insomma una persona preparata e determinata, fuori dai giochi di palazzo.

