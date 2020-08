Atletico Terme Fiuggi, dall’Ascoli arriva il portiere Novi

Fiuggi – L’Atletico Terme Fiuggi ha alzato il sipario sulla nuova stagione. La squadra si è radunata ieri sul manto erboso del Capo I Prati al servizio di Mister Incocciati.

Presente anche l’ultimo acquisto rossoblu: Riccardo Novi. Innesto di lusso perché l’estremo difensore nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere nella Prima Squadra dell’Ascoli.

“Sono arrivato qui senza conoscere nessuno, e sono passati pochi giorni, però il gruppo e lo staff sono stati subito disponibili sia con me che con altri compagni che si trovano nella mia stessa situazione. Tra i miei compagni vedo molta voglia di migliorare e spero che questa sia l’annata giusta per farlo”. Il classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, spiega subito perché non ha avuto dubbi nello scegliere l’Atletico Terme Fiuggi: “Questa società milita in una categoria importante, con giocatori di rilievo e con un progetto ambizioso alle spalle. Il tutto rende quest’avventura un’esperienza che credo sarà molto formativa, sotto il profilo tecnico-tattico e mentale”.

Novi è già al lavoro sul campo con ben chiari in mente gli obiettivi: “Per la stagione che verrà spero si realizzino molti obbiettivi a cui punto, sia collettivi che personali. Uno di questi è dare ogni giorno il massimo per i miei compagni e per la società, solo con spunti di questo tipo si può fare la differenza e creare un gruppo unito sia dentro che fuori dal campo”.