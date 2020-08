Cerveteri Calcio, squadra giovane e di speranze. Lavori allo stadio e ritiro ad Anagni

Cerveteri – Sarà una squadra, a quanto sembra di buone prospettive. Il Cerveteri targato Stefano Di Chiara, allenatore che da dopo Ferragosto guiderà i verdeazzurri, sarà composto da molti ragazzi provenienti da settore giovanili di società professionistiche.

L’arrivo di Iurato, Mariani e Di Prete, giocatori con certificati di garanzia, possono permettere al tecnico di guardare al futuro con ottimismo. Meglio sarebbe e a loro venissero affiancati almeno tre elementi in mezzo al campo, nelle posizione più nevralgiche, a fare da guida in un campionato come l’Eccellenza in cui l’esperienza la fa da padrona.

Ritiro

Dopo qualche giorno di lavoro al Galli, dal 23 agosto, i verdeazzurri partiranno per il ritiro di Anagni, in provincia di Frosinone. Con molta probabilità sarà questa la sede nella quale si ritroveranno i “cervi” che disputeranno un paio di amichevoli. Iurato ha voluto che la squadra si ritrovasse in un clima di armonia in una struttura considerata ottima per approfondire la conoscenza di una squadra costruita dalle fondamenta.

Lavori allo stadio

Il Patron è stato di parola, sono iniziati i lavori per la realizzazione di una palestra e l’esterno dello stadio è stato ricoperto da lunghi striscioni verdeazzurri, colpo d’occhio che rende più vivace un impianto che meriterebbe molto di più. Già questo un primo segnale di come si voglia crescere con l’aiuto dei tifosi, ai quali si chiede di sottoscrivere l’abbonamento a una stagione che sarà densa di sorprese.