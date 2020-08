Dal Governo 100 milioni per i porti di Civitavecchia e Fiumicino

“I cento milioni sbloccati dal Governo per i porti di Civitavecchia e Fiumicino sono una notizia eccezionale per il nostro territorio. Serviranno a dare un impulso fondamentale a un comparto, quello commerciale e croceristico, centrali per il Lazio. Un ringraziamento sincero al Senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio e membro della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, per il grande lavoro svolto in questi mesi che ha portato a un risultato importantissimo”. Così il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Si tratta di fondi – spiega l’esponente Pd – che ci permetteranno di continuare un percorso di rilancio del porto di Civitavecchia e di messa in sicurezza dell’importante flotta peschereccia di Fiumicino. Trenta milioni serviranno infatti per realizzare una darsena per le imbarcazioni di Fiumicino e per le infrastrutture riservate alla cantieristica navale. Progetti fermi purtroppo da troppo tempo che grazie a questo importante finanziamento riprenderanno vigore e prospettive”.

“Gli altri 70 milioni – prosegue Califano – saranno invece propedeutici a rendere sempre più sinergico il Porto di Civitavecchia alla città attraverso una nuova viabilità di accesso che ci permetterà di superare le reti ferroviarie e decongestionare la viabilità urbana. Il terzo varco centrale di accesso al Porto, cuore del progetto, consentirà il collegamento con la A12 e di indirizzare i traffici stradali in base alle diverse destinazioni”.

“Opere indispensabili – conclude Califano – per fare della portualità laziale un asset moderno, competitivo e al passo con le richieste che arrivano dal mercato, valorizzando così le nostre maestranze e creando le condizioni per generare nuovi posti di lavoro”.

(Il Faro online)