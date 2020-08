Ferragosto 2020, nessun evento pubblico ad Ardea per la festa dell’Assunta

Ardea – Nessun evento in programma ad Ardea per il weekend di Ferragosto. L’Amministrazione ad oggi non avrebbe organizzato alcuna festa pubblica per celebrare la ricorrenza estiva.

Sarà un 15 agosto senza eventi in piazza nel comune rutulo. Come Ardea anche altri comuni, tra cui Ponza, Ventotene, Fondi e Sperlonga, non hanno organizzato eventi pubblici per la festa dell’Assunta, anche a causa dell’alto rischio di assembramenti e di contagio da Covid-19.

