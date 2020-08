Ladispoli, tutto pronto per il festival dello street food

Ladispoli – Ladispoli capitale del cibo da strada e del divertimento per un intero weekend. Dal 20 al 23 agosto, infatti, i colori ed i sapori del “Typical Truck Street Food” invaderanno una delle località più conosciute del litorale laziale.

Oltre a mare, spiagge e storia, Ladispoli offre anche cultura e siti archeologici: la città conserva, infatti, molti resti della civiltà etrusca e romana. E per quattro giorni verrà arricchita da ottimo street food, preparato rigorosamente in maniera espressa da una squadra di street chef accuratamente selezionati per l’occasione. Piazza Rossellini, nel cuore di Ladispoli e a pochi chilometri da Roma, verrà quindi trasformata nel più grande ristorante all’aperto dove scegliere il proprio menù tra un’infinità di ghiottonerie.

Protagonista dell’evento più gustoso dell’intera estate 2020 il buon cibo, realizzato con materie prime, selezionate con cura per le esigenze di tutti: preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche; sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi; antipasti e finger food appetitosi. Gli ingredienti per un fantastico weekend, dunque, ci sono tutti.

