Marina di Cerveteri senza acqua, De Angelis e Orsomando: “Ora basta!”

Cerveteri – “Marina di Cerveteri a secco, manca l’acqua e non si può più vivere così. Dopo i continui e annunci del sindaco Pascucci su Cerenova e Campo di Mare, siamo qui a ricordargli che i suoi annunci fanno tanto rumore, ma rimangono tante promesse perse nel vuoto”. Lo dichiarano in un comunicato Aldo De Angelis, Consigliere Comune di Cerveteri capogruppo Trasparenza e Legalità e Salvatore Orsomando Consigliere Comune di Cerveteri.

“La frazione Marina di Cerveteri – proseguono i Consiglieri – è in un assordante degrado e sta soccombendo, giorno dopo giorno, sotto l’aspetto sanitario e ambientale a causa dell’assenza politica dell’ Amministrazione e dei tanti incivili. Ancora non sono state trovate idonee soluzioni ad un problema gravissimo rappresentato dalla sempre più frequente mancanza d’acqua. Un’importante carenza idrica che, come altre volte in questi anni e specialmente durante la stagione estiva, non fa arrivare nelle case un bene essenziale oppure, in determinati momenti della giornata, ne fa uscire poca quantità dai rubinetti costringendo i cittadini della località marina a sopportare pesanti disagi, al non potersi lavare e lavare i propri bambini per ore dal ritorno da una giornata al mare, al non poter lavare i propri indumenti, al non poter lavare i piatti e quanto altro ancora.

Una situazione imbarazzante che sta facendo infuriare tutte quelle famiglie e quei cittadini che stanno subendo la mancanza di un elemento fondamentale di vitale importanza come l’acqua. E’ intollerabile e non possiamo continuare ad assistere a questa situazione che sta provocando fastidi e sofferenze a 360° gradi in un momento in cui le temperature sfiorano persino i 38 gradi se non oltre. Ora basta!”

“E’ per questo – concludono De Angelis e Orsomando – che scendiamo in campo insieme ai consiglieri di opposizione, a fianco di tutta la cittadinanza, con una raccolta firme finalizzata a spingere, per quanto possibile, l’Amministrazione comunale a risolvere il gravissimo problema della carenza idrica a Marina di Cerveteri ed a risolvere definitivamente le ulteriori problematiche dovute al dilagante degrado ambientale e alla crescente presenza di rifiuti non raccolti o lasciati sul territorio. Ricordiamo che l’acqua è vita ed è un prezioso ed essenziale bene per le famiglie che non dovrebbe mai mancare”.

