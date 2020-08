Ostia – Attimi di paura a Ostia, dove quattro cassonetti sono andati a fuoco, coinvolgendo anche delle macchine parcheggiate nelle vicinanze. È accaduto nella tarda mattinata di oggi 12 agosto, intorno alle 10:50 in via delle Aleutine.

La squadra 13a dei vigili del fuoco di Ostia è intervenuta per sedare le fiamme, che a causa del vento si sono propagate fino ad incendiare completamente quattro autovetture parcheggiate accanto ai cassonetti della spazzatura. Arrivati sul posto, i vigili hanno provveduto a spegnere il fuoco, bonificare la zona e metterla in sicurezza con l’ausilio dell’autobotte. Presenti sul luogo anche polizia e carabinieri di Roma Capitale.

