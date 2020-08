Rapinano un 84enne alla stazione di Latina: arrestate due donne

Latina – Nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio questa mattina la squadra volante di Latina ha tratto in arresto due ragazze nomadi, di 19 e 22 anni.

Queste ultime, in concorso tra loro, si sono rese responsabili del reato di rapina impropria, nei confronti di un anziano cittadino straniero di 84 anni, in Italia senza fissa dimora.

Nelle prime ore della mattina di oggi, su disposizione della Sala operativa, una volante ha raggiunto la Stazione ferroviaria di Latina per la segnalazione di un uomo anziano in difficoltà.

Giunti sul posto i poliziotti hanno raccolto la testimonianza di un cittadino bosniaco di 84 anni il quale ha raccontato di essere stato derubato da due giovani presumibilmente di etnia rom.

L’84enne ha detto di essere stato avvicinato da due giovani donne di etnia rom, che dopo averlo adescato con futili motivi, lo hanno portato nel parcheggio retrostante la stazione ferroviaria, dove hanno iniziato a palpeggiarlo in varie parti del corpo riuscendo a sottrargli circa 400 euro che l’anziano teneva nella tasca del suo giubbotto.

L’uomo accortosi di quanto accaduto tentava di bloccare le due giovani che dopo averlo strattonato lo hanno fatto cadere in terra e si sono allontanate velocemente.



Immediata è scattata la ricerca delle due che poco dopo sono state rintracciate e bloccate. Le due sono state riconosciute dall’anziano e da un testimone che aveva assistito alla scena.

Dopo una attenta perquisizione addosso alle donne è stata trovata parte della refurtiva, circa 175 euro in contanti, denaro successivamente sottoposto a sequestro penale.

Alla luce degli accertamenti e dei riscontri oggettivi emersi a carico delle straniere, le stesse venivano tratte in arresto per rapina. Dall’arresto veniva data notizia al sostituto procuratore di turno che disponeva di associare le due donne presso la casa Circondariale di Rebibbia Femminile di Roma per la successiva convalida dell’arresto.