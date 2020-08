Pomezia – Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, Ic Pestalozzi e la primaria di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid.

Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria:

Foto 2 di 2



• messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per tutti gli accessi all’istituto scolastico disponibili e dei relativi percorsi, anche di quelli fino ad oggi non utilizzati dagli studenti mediante il rifacimento dei marciapiedi, viali esterni nonché il ripristino dei cancelli ove necessario;

• sistemazione di aree esterne recuperabili, presenti all’interno del perimetro dell’adiacente scuola elementare “Don Milani”, per consentirne l’uso per attività didattiche che si possono svolgere all’aria aperta e dei relativi percorsi di accesso.

“Stiamo realizzando una serie di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà –. Ogni giorno faremo il punto su una delle scuole oggetto di intervento”.​

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia