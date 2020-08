Salemme accende il weekend di Ferragosto 2020 a Gaeta tra risate e spettacoli

Gaeta – Sarà il weekend di Ferragosto 2020 ad inaugurare gli spettacoli dell’Arena Virgilio a Gaeta. Partenza domenica 16 agosto con gli eventi clou dell’estate gaetana: grande apertura con Vincenzo Salemme che porterà in scena “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

Tutto pronto quindi per l’Arena Virgilio, a Gaeta, in Piazza XIX maggio – Piazza Mons. Di Liegro, dal 16 al 22 agosto, ore 21. Entra così nel vivo la rassegna estiva con un grande evento giunto ormai alla sua ottava edizione.

“In questi anni – ha affermato il sindaco Mitrano nella conferenza stampa di presentazione degli eventi- abbiamo visto crescere la programmazione artistica dell’Arena Virgilio che si concretizza quest’anno in un momento molto critico grazie al lavoro degli organizzatori che intendo ringraziare. La promozione turistica della nostra città passa anche attraverso l’Arena Virgilio che si inserisce nel progetto di destagionalizzazione che conferma Gaeta ambita meta turistica a livello nazionale”.

L’area è stata riprogettata considerando lo stato di emergenza Covid19. Quest’anno sono stati introdotti biglietti nominativi (nome, cognome e numero di telefono) che verranno inseriti nelle schede e conservati per 14 giorni a cura degli organizzatori.

Sono previsti due ingressi scaglionati alle 19:30 e alle 21 in maniera tale da non creare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’area. All’entrata sono presenti gli steward muniti di termoscanner per la rilevazione della temperatura.

Inoltre all’interno dell’area verranno posizionati bidoni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale; all’interno dell’area, nell’ingresso e in uscita, saranno disponibili colonnine con gel igienizzante. Sarà obbligatoria per tutti gli spettatori e gli addetti ai lavori l’utilizzo della mascherina. Durante lo spettacolo potrà essere tolta perché sarà garantito il distanziamento.

Sempre nel weekend di Ferragosto sarà possibile partecipare alla caccia al tesoro fotografica Obiettivo Gaeta 2020, iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione Horus, Pro Loco Gaeta e patrocinata dal Comune di Gaeta, secondo le consuete modalità

metti mi piace e segui le pagine di Ali Ribelli Edizioni e Gaeta Games ogni giorno, intorno alle 8 del mattino, pubblicheremo un indovinello su questa pagina decifra l’indovinello recati sul posto, che sarà sempre sito nel territorio comunale di Gaeta, e trova il libro scatta una fotografia al libro e inviacela come messaggio privato per reclamare il tesoro

Prosegue infine il programma di apertura dei luoghi “Porte aperte al patrimonio della Basilica” per visitare la Cattedrale, il Santuario della SS. Annunziata e la Cappella d’Oro, il Tempio di San Francesco, la Chiesa di San Giovanni a Mare, la Chiesa del Rosario e la Terra Santa di San Domenico.

Oltre agli orari standard, per chi volesse iniziare il fine settimana con una immersione nei luoghi d’arte, alcuni siti il venerdì resteranno aperti fino alle ore 21.00. Nei luoghi si accede nel rispetto della normativa anticontagio Covid-19.

Domenica 16 agosto sarà il turno della Cattedrale Ecclesia Mater. Per la partecipazione, attese le attuali disposizioni per il distanziamento e per evitare assembramenti nei luoghi chiusi, è richiesta la prenotazione a mezzo mail all’indirizzo: ars@cattedralegaeta.it.

