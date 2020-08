Sigilli al Blue Moon di Ponza, replicano i proprietari: “Autorizzazioni in regola”

Ponza – “Il locale Blue Moon è in possesso di giusta Autorizzazione prot. n. 5495 del 15.06.2020, rilasciata dal comune di Ponza ai sensi dell’art. 68 e 80 T.U.L.P.S., per svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante quale attività accessoria all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che nonostante autorizzati l’attività di intrattenimento danzante non è mai stata svolta, ma si è svolto soltanto l’intrattenimento musicale; inoltre si specifica che l’ordinanza sindacale n. 60 del 26.05.2020 che imponeva la chiusura dei locali pubblici alle 00:30 è stata abrogata dall’ordinanza sindacale n. 65 del 04.06.2020″.

Con queste parole Civita Pesce, in qualità di socio amministratore della società Blue Moon a norma della Legge 416/1981 ha presentato rettifica per la notizia relativa ai sigilli apposti al locale ponzese (leggi qui)

“Si sottolinea inoltre, che il locale Blue Moon è totalmente estraneo alla tragica morte di Gianmarco Pozzi ed il provvedimento di sequestro non menziona assolutamente il fatto.

Si evidenzia infine come risulta fuorviante e diffamatorio, la parentela citata con il comandante della Polizia Locale Antonio Pesce, in quanto essere figli o parenti di un organo istituzionale non impedisce di poter lavorare onestamente e gestire un locale”

– Autorizzazione prot. n. 5495 del 15.06.2020, rilasciata dal comune di Ponza ai sensi dell’art. 68 e 80 T.U.L.P.S.

– Ordinanza sindacale n. 65 del 04.06.2020 che ha abrogato l’ordinanza sindacale n. 60 del 26.05.2020.