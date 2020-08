Anzio – Oggi pomeriggio, giovedì 13 agosto, alle ore 17.30, a Villa Corsini Sarsina, sarà inaugurata la mostra di pittura contemporanea “I Volti”, del giovane artista del territorio, Francesco Olivieri, già protagonista di eventi culturali nazionali ed internazionali a Varsavia, Roma, Milano, Fiuggi e premiato dal critico d’arte, Vittorio Sgarbi.

La mostra “I Volti”, patrocinata dal Comune di Anzio, allestita al piano terra di Villa Corsini Sarsina, rimarrà aperta al pubblico, con ingresso libero e contingentato, fino al 7 settembre (Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.00 / 17.30 – Martedì e Giovedì ore 08.00 / 20.00).

“Il progetto artistico – afferma Francesco Olivieri – rientra nello studio pittorico che per anni è stato eseguito al fine di aprire una nuova finestra ideologica sul mondo dell’arte contemporanea, in relazione alla frantumazione dell’identità dell’essere umano. Ringrazio il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis e l’Assessore, Valentina Salsedo, insieme a tutto lo staff del Comune, per aver accolto ad Anzio le mie opere per avermi dato l’opportunità di organizzare una mostra di livello all’interno della prestigiosa Villa Corsini Sarsina”.