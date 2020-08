Ardea – Prosegue ad Ardea la lotta contro il gettito incontrollato dei rifiuti a tutela dell’ambiente. Ieri 12 agosto, il Sindaco Mario Savarese ed il Comandate della Polizia Locale (Pl) di Ardea dr. Sergio Ierace hanno nominato alla “Guardia Ecoambientale Volontaria Comunale” oltre 40 volontari, già impegnati nel controllo ambientale e zoofilo per istituzione.

La proficua collaborazione tra Polizia Locale e volontari continua, il Comando di Ardea, infatti, aveva già intrapreso nella cittadina diverse attività, creando gruppi di lavoro su tematiche ambientali che vedranno lavorare fianco a fianco cittadini e forze dell’ordine.

Foto 2 di 2



La strategia era già stata collaudata dai Caschi bianchi Rutuli, che hanno già impegnato alcuni dei loro volontari in supporto alla Polizia Locale nel periodo di lockdown. Quando fu applicato il nuovo concetto di controllo dei varchi, istituiti sul territorio di Ardea, i volontari lavorarono bene in ausilio della Locale.

All’epoca il controllo non era riferito ad una spiaggia ma all’area comunale delimitata da varchi posizionati sui confini della città. Con la supervisione dei varchi in quarantena si poté monitorare il traffico cittadino e si riuscì a mantenere i contagi nella loro totalità nel comune di Ardea, dall’inizio della pandemia ad oggi, in un numero inferiore a quaranta ed attualmente ancora a zero contagi.

La fruttuosa collaborazione sarà impiegata per la gestione dei rifiuti, per il controllo dei terreni incolti e per l’eventuale supporto alla popolazione lì dove si presentassero esigenze ambientali sia di pericolo dovuto all’esistenza di discariche abusive potenzialmente pericolose, sia in relazione ad incendi estesi.

Il legame tra la Guardia Ecoambientale e il Comune di Ardea è stato voluto dall’Amministrazione e sottoscritto con la firma di una convenzione tra l’amministrazione e le associazioni: Martiri di Nassiriya; Norsa; Nereo; Guardie Ambientale Gruppo Anziate; Guardia Nazionali Ambientali; Angez; tutte assicurazioni impegnate su materie Ambientale e Zoofile.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea