Cosmos Volley Latina, Gabriele Canari nuovo responsabile area tecnica

Latina – La Cosmos Volley Latina apre un nuovo corso societario. Il presidente Roberto Sitta annuncia il nuovo responsabile dell’Area Tecnica: “Questo è un giorno importante per L’Asd Cosmos Latina perché ci lasciamo alle spalle una struttura societaria di strette vedute e poco incline alla crescita per dare inizio ad un nuovo corso societario che con un progetto pluriennale punta decisamente all’alto livello. Con l’ingresso dei nuovi soci, la prima scelta è stata quella di affidare il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica a Gabriele Canari, che già era un punto riferimento della Cosmos da diversi anni e che ora avrà il compito di strutturare la società verso un futuro sempre più di alto profilo puntando come sempre sulla valorizzazione dei giovani talenti presenti nel nostro territorio. Il suo curriculum parla chiaro nonostante la giovane età: stiamo parlando di uno dei tecnici più preparati e vincenti della provincia degli ultimi anni con esperienze in società di serie A1 e campionati vinti in tutte le categorie, oltre alle esperienze maturate come Selezionatore Fipav sia nel settore femminile che nel maschile”.

“Inoltre – aggiunge Sitta – stiamo costruendo una struttura dirigenziale capillare che andremo a presentare con l’apertura della prossima stagione. Insomma non abbiamo lasciato nulla al caso, ma abbiamo messo in cantiere alcune iniziative di crescita anche della struttura patrimoniale che matureranno nei prossimi mesi. Le società che vorranno seguire il nostro progetto e vorranno collaborare con noi saranno ben accette“.

Classe 1982, inizia l’attività nel settore tecnico della Top Volley Latina in Serie A1, per proseguire il suo percorso nella Cosmos Latina con cui centra subito la promozione in Seconda Divisione e trionfa nel 2019 con il fantastico triplete in u14: titolo provinciale, titolo d’eccellenza con il quinto posto regionale e successo nella Coppa Primavera. Nella medesima stagione conquista con la Giò Volley Aprilia il titolo provinciale u16 e l’accesso all’Eccellenza regionale, oltre al campionato di serie D, il secondo posto nella Coppa Lazio e la promozione in Prima Divisione.

Nel 2018 Canari ha ricoperto il ruolo di selezionatore del CQT Latina settore maschile, mentre nel 2020 ha fatto parte dello staff tecnico del settore femminile: “Ringrazio il presidente Roberto Sitta e tutti i nuovi soci per la fiducia per questo prestigioso incarico – ha sottolineato – la ristrutturazione societaria è stata la chiave di questo nuovo progetto tecnico. Siamo una delle poche società della provincia ad avere il “Marchio di Qualità” del settore giovanile ricevuto dalla Federvolley lo scorso gennaio, ed il nostro obiettivo è quello di dare seguito al percorso iniziato due stagioni fa con la vittoria del titolo provinciale u14, il quinto posto regionale con l’accesso al campionato di eccellenza regionale. Al di là dei risultati, la nostra più grande vittoria è stata la crescita tecnica di tante atlete del nostro settore giovanile che in questi anni hanno fatto parte anche delle selezioni provinciali e regionali. Questo ci ha permesso di ricevere le attenzioni anche di diversi club importanti, alcuni di Serie A1, interessati ad instaurare una collaborazione per gli anni a venire. Inoltre abbiamo siglato degli accordi importanti con diverse società del territorio, creando un polo pallavolistico interprovinciale ben strutturato che andremo poi a svelare nei dettagli al momento opportuno. Partiremo proprio da qui e soprattutto da un progetto tecnico che il prossimo anno vedrà le nostre atlete protagoniste in tutti campionati di Eccellenza regionale, U15, U17, U19, oltre ai campionati seniores di serie C, Prima Divisione e Seconda divisione, con la concreta possibilità di poter partecipare anche al campionato di Serie D. Tutto questo senza tralasciare il settore promozionale che è alla base di ogni società: da noi tutte le ragazze troveranno il loro meritato spazio in base alle proprie capacità e alle proprie ambizioni agonistiche. Non solo, perché il prossimo anno partiremo anche con il settore maschile. Per ora posso soltanto dire che le basi sono solide per cui, chi fosse interessato a sposare l’ambizioso progetto della Cosmos Volley Latina, saremo ben lieti di accoglierlo a braccia aperte. Non ci siamo mai fermati con gli allenamenti anche durante il lockdown e da maggio, con la riapertura ed in linea con i protocolli Fipav, abbiamo iniziato la fase di preparazione alla prossima stagione agonistica che si fermerà soltanto nelle prossime tre settimane di agosto. Il reclutamento e la selezione degli atleti proseguiranno anche a settembre ed ottobre. Abbiamo ricevuto molti riscontri positivi e per tutti coloro che sono interessati ad entrare a far parte di un Settore Giovanile in crescita esponenziale le porte sono apertissime“.

(Area Comunicazione Asd Cosmos Latina)