Covid-19 a Nettuno, positivo un cittadino rientrato dalla Bulgaria

Nettuno – Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato dalla Asl Roma 6 nel Comune di Nettuno.

Si tratta di un uomo di 56 anni di rientro dalla Bulgaria per la quale è stato subito attivato il contact tracing internazionale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stato disposto l’isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi a Nettuno sono quindi dieci, di cui quattro ospedalizzati.

