Covid 19, quattro nuovi casi in provincia di Latina: uno al Circeo tre a Sezze

San Felice Circeo – Nella giornata di oggi si registrano altri 4 casi positivi nella provincia pontina, uno a San Felice Circeo, tre a Sezze. Dei positivi due sono trattati a domicilio.

A fornire aggiornamenti circa la situazione, aggiornata ad oggi 13 agosto, è la direzione generale dell’Asl di Latina la quale sottolinea che, come di consueto “sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati”.

Al fine di prevenire la diffusione del virus l’Azienda sanitaria si raccomanda, ancora una volta di “rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento”.