Ferragosto a Zoomarine: la festa più calda dell’estate, tra musica, fontane danzanti, fuochi d’artificio e tanto divertimento

Un Ferragosto da non perdere a Zoomarine! Per la giornata più attesa dell’estate, il Parco organizza una grande festa all’insegna di musica, giochi, animazione, fontane danzanti, fuochi d’artificio e tanto divertimento!

Per l’occasione, infatti, l’ormai amatissimo team Allegria e il suo energico capitano Amato Scarpellino, organizzeranno dei giochi a tema Ferragosto adatti a tutte le età, nei quali potranno cimentarsi gli ospiti del Parco. Tra questi, le immancabili Cocomeriadi, ormai divenute un must e tra gli appuntamenti più attesi dell’estate di Zoomarine. Quali saranno le sfide delle Cocomeriadi resterà rigorosamente top secret fino all’ultimo momento, ma negli anni scorsi le Olimpiadi del cocomero hanno previsto gare di degustazione, velocità e resistenza. Cosa avrà in serbo per l’edizione 2020 il team Allegria?

Ad allietare la giornata, tanta musica e balli per celebrare Ferragosto. A Zoomarine, però, a danzare non sono solo le persone, ma anche le fontane! Al ritmo di musica e animate da luci colorate, le fontane del Parco, che, per la loro spettacolarità, sono state anche tra le protagoniste di Italia’s Got Talent, delizieranno i presenti con uno spettacolo che lascerà tutti a bocca aperta.

Tanti giochi ed eventi, ma anche la possibilità di ammirare e interagire con gli oltre 400 animali ospiti del Parco. Delfini, pinguini, foche, leoni marini, grandi uccelli tropicali e cani scodinzolanti. Zoomarine è un vero viaggio alla scoperta del mondo animale e delle sue meraviglie.

Ma a Ferragosto non si può certo restare a pancia (o bicchiere) vuota. Tanti aperitivi freschi per sfuggire all’afa estiva e brindare tutti insieme e grigliate per tutti i gusti. E per concludere al meglio questa giornata speciale, uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio che vi terrà con il naso all’insù per tutto il tempo.

“Ferragosto è da sempre il giorno più atteso di tutta l’estate, un’occasione per divertirsi e fare festa. In particolare, siamo molto contenti di tornare a proporre le Cocomeriadi, un appuntamento che ormai non può mancare nel calendario degli eventi del nostro Parco, e che ogni anno riscuote un enorme successo da parte del pubblico. – Commenta il dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine – Sappiamo che questa è un’estate diversa dalle precedenti, ma non per questo deve essere meno divertente! Con le dovute precauzioni, il nostro compito è quello di regalarvi un po’ di spensieratezza ed allegria”.

Il 15 agosto sarà una giornata dedicata ai grandi eventi anche negli altri parchi italiani del gruppo Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo, che conta 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana), tra i quali anche Zoomarine.

Aquafelix, lo storico Parco acquatico di Civitavecchia, in provincia di Roma, organizza l’Hawaiian Party più colorato dell’estate. Grandi fiori, l’immancabile tipica danza del limbo al tramonto, giochi hawaiiani, cocktail alla frutta e tanta musica a tema, oltre alla possibilità di rinfrescarsi nelle piscine. Tanto divertimento anche ad Acquajoss, il grande Parco acquatico di Conselice, in provincia di Ravenna. Una festa per ospiti di tutte le età, con la tipica allegria romagnola, tra musica, balli, adrenalinici scivoli ad acqua e gustose grigliate. E per finire, un incredibile spettacolo di fuochi d’artificio.

Zoomarine si estende su una superficie di circa 40 ettari, garantendo una grande opportunità di divertimento in sicurezza. Tutte le piscine e le aree acquatiche dell’Acquapark sono regolarmente accessibili e tutte le dimostrazioni con gli animali si svolgono all’aperto negli stadi e sono modulate in base al numero giornaliero di visitatori per consentire la corretta affluenza evitando gli assembramenti. Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco. Per evitare code in biglietteria, è altamente consigliato il canale di acquisto online direttamente sul sito www.zoomarine.it

(Il Faro online)