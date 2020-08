Incendio a Cerveteri: in fiamme 7 ettari di bosco e macchia mediterranea

Cerveteri – Sono serviti ben 53 lanci da parte dell’elicottero dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che è divampato oggi 13 agosto 2020 intorno alle 17 in un bosco al confine tra i comuni di Cerveteri e Bracciano, in località via della Croce Bianca.

In fiamme oltre 7 ettari di bosco e di macchia mediterranea. La località, molto impervia, non ha reso facile ai vigili del fuoco presenti sul posto l’intervento di spegnimento dell’incendio che non ha recato danni a persone o a strutture dell’area.

Le operazioni di spegnimento di sono protratte fino alle 21 e sul posto sono intervenuti oltre all’elicottero anti-incendio, il Dos e diversi moduli della Protezione civile di Bracciano, Anguillara e Cerveteri.