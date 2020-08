Incendio ad Aprilia, Calandrini: “Disastro ambientale, intervenga il ministro Costa”

“Un incendio di proporzioni spaventose, che ha sprigionato nube e fumo carichi di sostanze tossiche, e di cui al momento si sa ben poco relativamente alle cause che lo hanno originato. Per questo coinvolgerò il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al quale presenterò un’interrogazione urgente”. Lo dichiara in un comunicato il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, in riferimento all’incendio che ha distrutto la Loas di Aprilia (leggi qui).

“Gli abitanti di Aprilia e delle città limitrofe – prosegue il Senatore – hanno diritto di sapere la verità, e se l’aria che stanno respirando è nociva. Le parole rassicuranti del sindaco Terra non bastano. I primi dati di Arpa sono decisamente preoccupanti, con il valore della diossina persino più alto rispetto ai parametri rilevati quando divampò l’incendio che devastò l’EcoX di Pomezia.

Ritengo giusto e necessario fare chiarezza sia rispetto al rischio di disastro ambientale che per quanto riguarda le cause dell’incendio e i rapporti che regolano la Loas con l’Amministrazione comunale. Lo dobbiamo ai cittadini prigionieri in casa”.

“Infine, – conclude Calandrini – voglio fare un plauso ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile per il loro incessante lavoro nel domare e tenere sotto controllo le fiamme”.

