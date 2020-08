Incendio di Aprilia, il Sindaco di Nettuno ai cittadini: “Seguite le indicazioni dell’Asl”

Nettuno – “Stiamo vigilando e continueremo a vigilare sulla situazione che riguarda l’incendio alla Loas di Aprilia (leggi qui)”, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, che spiega: “Siamo molto attenti e gli uffici comunali sono in continuo contatto con l’autorità sanitaria e con l’Arpa Lazio, che sta effettuando proprio in queste ore le analisi sul terzo campione d’aria di cui comunicheremo i risultati non appena disponibili”.

“Invito tutta la cittadinanza in via precauzionale, visto che al momento non sono giunti dati che accertano un livello di pericolosità nella zona di Nettuno – continua il Sindaco -, ad effettuare un accurato lavaggio di frutta e verdura prima di consumarla e di effettuare con acqua il lavaggio delle superfici esterne dove si possa verificare un accumulo di polvere”.

“Inoltre, bisogna provvedere alla pulizia o alla sostituzione dei filtri e condotte degli impianti di condizionamento dell’aria, così come indicato dalla Asl Roma 6 (leggi qui). Il Comune di Nettuno, se venisse accertata una situazione di pericolo per la cittadinanza, è pronto a prendere tutte le misure necessarie e a difendersi in ogni sede per tutelare la sua comunità”, conclude il primo cittadino.

