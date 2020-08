Incendio di Aprilia, Ecosystem rassicura i cittadini di Pomezia

Pomezia – “In seguito ai recenti e drammatici avvenimenti relativi all’incendio dell’impianto di Aprilia (leggi qui), la nostra azienda ha ritenuto utile ospitare oggi, 13 agosto 2020, una delegazione del Comitato di Quartiere Via delle Monachelle accompagnata dall’Assessore Stefano Ielmini e due consiglieri della Commissione Ambiente del Comune di Pomezia che hanno potuto visionare tutte le aree del nostro impianto”. Lo rende noto in un comunicato Luca Dante Ortolani, di Ecosystem S.p.A

“Con questa iniziativa – continua Ortolani – abbiamo voluto rassicurare i nostri vicini di casa ed i cittadini di Pomezia, in merito alla gestione dei rifiuti all’interno del nostro impianto ma anche mostrare le attività messe in campo per la lotta antincendio. Da sempre riteniamo che la trasparenza e l’apertura siano l’unico mezzo che possiamo utilizzare per mostrare l’impegno attraverso il quale svolgiamo il nostro lavoro”.

“Concordiamo sull’importanza dei controlli agli impianti di trattamento e recupero di rifiuti, – conclude – le cui maggiori criticità, è ormai evidente, sono proporzionali alle quantità accumulate negli stoccaggi oltre quelli che sono i limiti autorizzati”.

Foto @ecosystemspa

