Incendio di Aprilia, il Sindaco di Anzio: “Aria irrespirabile, la Regione intervenga”

Anzio – “Mentre siamo tutti impegnati a limitare gli assembramenti ed a contenere al massimo i contagi da Covid-19, con provvedimenti restrittivi in vista del Ferragosto, anche questa mattina siamo stati costretti a respirare l’aria contaminata che proviene dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti di Aprilia, andato a fuoco lo scorso 9 agosto. Lo Stato, la Regione, le Asl e tutte le varie istituzioni, giustamente, stanno tenendo alta l’attenzione sul coronavirus ma, da giorni, c’è la presenza di diossina nell’aria, con possibili ricadute sulla salute pubblica”.

Lo ha affermato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’incendio dell’impianto Loas di Aprilia (leggi qui), che preoccupa sia la cittadinanza che l’Amministrazione comunale, pronta ad assumere ogni azione utile per la salvaguardia ambientale del territorio.

“Dopo gli incendi di Pomezia ed Aprilia – prosegue il Sindaco di Anzio -, è arrivato il momento che la Regione si assuma l’onere di una puntuale mappatura di tutti questi impianti, con la verifica del loro stato attuale e dei conseguenti rischi per la salute dei cittadini. Come Comune, a tutela della salute pubblica, – conclude il sindaco De Angelis, che sta seguendo da vicino con gli enti preposti l’evoluzione della vicenda – ci riserviamo la costituzione di parte civile nel procedimento penale, che andrà ad instaurarsi in ragione dei gravi fatti accaduti a pochi chilometri da Anzio”.

Sulla preoccupante vicenda il comandante della Polizia Locale del Comune di Anzio, Antonio Arancio, ha scritto una nota all’Arpa Lazio ed all’Asl Roma 6, evidenziando “un tasso di sostanze inquinamenti ragguardevole e pericoloso per la salute e l’incolumità pubblica. Considerato che tale inquinamento potrebbe interessare altresì le aree antistanti il sito e comune residenti nel Comune di Anzio, si chiede di accertare se sia presente un pericolo tale da rendere necessari provvedimenti di Protezione Civile, miranti alla salvaguardia della salute pubblica”.

Questa mattina l’Asl Roma 6 ha inviato una nota per invitare la popolazione ad effettuare un preliminare ed accurato lavaggio della frutta e della verdura, con acqua corrente potabile.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio