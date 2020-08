Montalto, tutto pronto per il concerto della violinista Elsa Martignoni

Montalto – Giovedì 13 agosto, alle ore 21:00, presso il molo della foce del fiume Fiora a Montalto Marina, Elsa Martignoni, rock violinist, incanterà il pubblico con il suo violino sia classico che elettrico.

Martignoni creerà delle atmosfere magiche e uniche esibendosi in brani inediti, cover, su basi lounge, chill-out, world-music, deep-house, edm. Energia, suoni, libertà e improvvisazione in uno dei luoghi più suggestivi del litorale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto