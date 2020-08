Benacquista Latina Basket, torna Marco Passera: “Orgoglioso di vestire i colori nerazzurri”

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Marco Passera, che farà parte del roster nerazzurro nel Campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del presidente Lucio Benacquista nella stagione 2020/21.

Passera, playmaker classe 1982 per 180 centimetri di altezza e 75 kg di peso è un gradito ritorno nel club latinense, dove aveva militato già nella seconda parte della stagione 2016/17: «Sono molto contento di vestire nuovamente la maglia di Latina, nella precedente occasione ero rimasto 6 mesi e mi sono trovato benissimo, quindi ritorno con grande piacere».

Marco è un giocatore di grande esperienza, soprattutto nella seconda categoria nazionale, inoltre nelle due precedenti stagioni ha militato nello stesso girone della Benacquista vestendo nel 2018/19 la maglia di Scafati e nel 2019/20 quella di Rieti affrontando, quindi, la società nerazzurra da avversario: «La stima reciproca che c’è con coach Gramenzi e la società rappresenta un fattore importante e, soprattutto, sono orgoglioso che Latina abbia scelto di puntare su di me, nonostante la mia età». Passera ha la stessa età di Luca Bisconti, un altro volto noto nel capoluogo pontino: «Non ho mai giocato con nessuno dei miei compagni di squadra, ma li conosco tutti, invece con Bisco ci conosciamo perché abbiamo la stessa età e ci siamo affrontati diverse volte in campo. Mi fa piacere condividere con lui questa nuova esperienza a Latina. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data, perché, indipendentemente dalla data di nascita, l’entusiasmo che ho di tornare a giocare è come quello di un ventenne».

Con Marco Passera, la Benacquista mette un tassello importante nel roster che disputerà il prossimo campionato, la cui data di inizio è stata fissata per il 15 novembre: «Sono convinto che la caratteristica della nostra squadra in questa stagione sarà la solidità e la capacità di giocare in modo intelligente – dichiara il playmaker nerazzurro – conosco le caratteristiche e l’affidabilità dei giocatori italiani e, per quello che ho potuto vedere, anche gli americani hanno delle peculiarità che ben si adattano al sistema di gioco di Franco (coach Gramenzi, ndr) quindi credo sia un gruppo funzionale e che possa rendere al massimo rispetto alle linee guida dell’allenatore. Sono curioso di vedere come andrà, perché sono convinto che impegnandoci a dovere potremo toglierci qualche soddisfazione».

La carriera

Marco Passera, playmaker di 180 centimetri, nato a Varese il 17 febbraio 1982. Dopo la trafila nelle giovanili della Robur Varese, che lo fa anche esordire tra i pro a 18 anni in DNB (11.9 punti di media nel 2000/2001), si sposta a Vigevano (DNA) mentre nel 2002 firma per Soresina, con cui gioca ben 5 anni centrando la storica promozione in Legadue, agli ordini di coach Trinchieri (11.4 punti, 2.8 assist e 2.5 rubate di media nel 2005/2006). Passera si conferma miglior playmaker italiano anche in Legadue facendo registrare 8.3 punti, 2.6 rimbalzi, 3.3 assist e 2.6 rubate di media nel 2006/2007 al fianco di gente del calibro di Keith Langford e Quadre Lollis. Nel 2007 è Varese a scommettere su Marco; l’approccio con la Serie A sarà così positivo da essere nominato “Rookie dell’anno” dal noto portale Eurobasket.com, le sue cifre nella massima serie sono di 5.7 punti, 2 rimbalzi, 2.3 assist e 2.5 rubate per partita. Nel 2008/2009 ha un ruolo fondamentale nel ritorno in massima serie di Varese (7.3 punti + 2.8 assist) e nello stesso periodo vanta inoltre 11 presenze in maglia azzurra. Passera viene confermato per la stagione 2009/2010 sempre a Varese in Serie A (4.9 punti + 1.6 assist). Nel luglio 2010 sposa il progetto dell’ambiziosa Piacenza con cui gioca un importante biennio tra DNA (13.3 punti 2.6 rimbalzi e 3.4 assist nel 2010/2011) e Legadue; durante l’ultima stagione da playmaker titolare ha condotto i biancorossi alla sesta posizione facendo registrare 7.3 punti, 2.3 rimbalzi e 2.7 assist. Nel 2012-2013 una breve avventura con Capo d’Orlando in LegaDue, interrotta bruscamente a Gennaio per un infortunio, mentre gioca la stagione 2013-2014 a metà tra Imola e Chieti. Nel settembre del 2014 firma con il Basket Brescia Leonessa, allora militante in Serie A2 e con la quale il 24 giugno 2016 ha conquistato la promozione nella massima serie nazionale. Passera ha vestito la maglia della formazione bresciana fino a lunedì 2 gennaio 2017 in occasione della partita con Torino, prima di approdare a Latina, dove resterà fino al termine della stagione 2016/17. Successivamente l’atleta di Varese continua a militare nel secondo campionato nazionale, vestendo le maglie di Reggio Calabria, Scafati, Piacenza e, nella scorsa stagione, di Rieti. Per la stagione 2020/21 torna in nerazzurro con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket.