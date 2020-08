Ferragosto 2020: tutto pronto per la Notte Bianca ad Ardea, tra musica e divertimento

Ardea – Per il terzo anno di seguito il Comune di Ardea darà il via alla manifestazione “Ardea sotto le stelle: fra storia, miti, percorsi e…musica”.

Una buona parte degli eventi di questa edizione, concomitante con le celebrazioni del cinquantenario del Comune e con il Ferragosto, troverà ambientazione sull’arenile della zona di Tor San Lorenzo, presso lo stabilimento “Hoff Beach” sul Lungomare dei Troiani, dove nelle serata del 14 e 15 agosto ci sarà la Notte Bianca, tra musica, divertimento e accessibilità.

La location è infatti organizzata per accogliere comodamente anche cittadini con disabilità e problematiche con necessità di tipo inclusive, permettendo a tutti di trascorrere del tempo serenamente e in compagnia. Una sede di “dog beach” garantirà la fruizione anche ai piccoli accompagnatori che arriveranno ‘in loco’: nello stabilimento, aperto di giorno, i cittadini avranno, infatti, a disposizione anche una zona destinata agli amici a quattro zampe, oltre ad un settore di giochi per bambini e ad un’area destinata alla Croce Rossa, senza dimenticare le regole imposte dall’emergenza Covid-19.

Tanti saranno i musicisti e i gruppi che si esibiranno sotto le stelle di Ardea: più di 15 ospiti che si alterneranno per tutto il mese di Agosto regalando ai cittadini momenti di spensieratezza e riposo, come previsto tra gli obiettivi del logo turistico di Ardea recentemente creato, al suo primo debutto: ‘Ardea’ interprete di “Arte, Relax, Divertimento, Enogastronomia, Ambiente”, di cui il territorio gode a piene mani, meritandone i frutti.

Proprio a questo scopo un punto ristoro con lo stile ‘tiki-bar‘ è installato all’ingresso della spiaggia, in modo da mantenere sempre un clima cordiale e familiare, senza perdere di vista gli elementi dell’intrattenimento estivo; inoltre, su prenotazione, sono in programma visite guidate gratuite di carattere storico-ambientale presso i siti d’interesse, noti e meno noti (ma non meno suggestivi) del territorio comunale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea