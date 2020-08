Ferragosto in sicurezza a Torvaianica, da oggi attivo anche il secondo presidio medico sanitario

Pomezia – In occasione del fine settimana di Ferragosto, periodo di massima affluenza sul litorale di Torvaianica, il Comune di Pomezia ha potenziato il servizio di assistenza sanitaria.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sul lungomare delle Sirene 404, nei locali adiacenti la farmacia comunale n.5 – grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Confraternita Misericordia di Pomezia – sarà disponibile un presidio medico potenziato con ambulanza, per gestire le emergenze e garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Il servizio, attivo nei giorni 14, 15 e 16 agosto, potrà anche erogare ricette mediche.

Per il secondo anno consecutivo, anche quest’anno fino al 31 agosto sarà presente un presidio medico sanitario, ubicato in viale Francia 96 accanto alla farmacia comunale n.2, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 16.00 alle 18.00. Sabato 15 agosto rispetterà il seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il presidio sarà attivo per visite mediche ambulatoriali e domiciliari, iniezioni e medicazioni.

“In queste giornate torride – evidenzia l’Assessore Miriam Delvecchio – in cui prevediamo una maggiore affluenza di turisti e residenti sulle nostre spiagge, abbiamo deciso di potenziare i servizi di assistenza sanitaria sul litorale. Vogliamo farci trovare pronti a gestire le emergenze tipiche del periodo estivo offrendo ai cittadini un servizio importante per la propria salute”.