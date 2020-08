Fiumicino – In una calda serata estiva, lo stabilimento “Sotto le Stelle” ha fatto da teatro allo spettacolo “Una Bottega Fantastica” messo in scena dalle piccole e grandi allieve della scuola “Ylenia Centra Studio Danza” di Fiumicino.

Nonostante il lockdown e la chiusura delle scuole e dei teatri, Ylenia Centra,direttrice dell’omonima scuola di danza,insieme alle insegnanti Annamaria Mecozzi e Ylenia Battista, ha saputo creare e mantenere un legame molto forte con le proprie allieve.

Foto 3 di 3





Alla carrellata di splendide coreografie dal classico, al moderno passando dall’hip-pop all’heels si sono unite le note dei classici del passato sino ai tormentoni dell’estate.

“Ringrazio non solo le famiglie -commenta un emozionata Ylenia Centra, durante lo spettacolo – ma soprattutto ringrazio le mie allieve. Con la loro arte non ci hanno fatto mai sentire sole. Abbiamo creato “una bottega fantastica” fatta di grandi allieve ,ma anche di grandissime persone, prima che maestre, come Annamaria e Ylenia.

“Finalmente – prosegue la Direttrice – ora la bottega è nuovamente avvolta nella sua musica tra i suoi suoni delle risate,fra le urla di incoraggiamento, avvolta dal profumo della passione che ha quel retrogusto di sudore che solo noi possiamo apprezzare tanto e che per tanto tempo ci è mancata”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino