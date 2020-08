Il Sindaco di Nettuno in accordo con il Prefetto: “Niente accesso in spiaggia nella notte tra il 14 e il 15 agosto”

Nettuno – Nel corso di ieri pomeriggio il Sindaco Alessandro Coppola ha preso parte al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presso la Prefettura di Roma.

“Dopo un primo parere positivo – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – per quello che riguarda l’ordinanza sindacale n. 24 che consentiva l’apertura di stabilimenti balneari e Sla fino alle 3 del 15 agosto, la Prefettura, terminato l’incontro e per le vie brevi, ci ha espresso l’indirizzo di vietare l’accesso all’arenile nella notte di Ferragosto.

Il nostro intento era dislocare le presenze di cittadini e turisti in contesti contingentati e controllati, con gli stessi stabilimenti che, grazie anche al potenziamento del proprio personale di sicurezza, avrebbero provveduto a controllare anche i tratti di arenile libero limitrofi segnalando alle autorità eventuali assembramenti o comportamenti in violazione della normativa anticontagio.

Restiamo convinti che questo fosse un valido mezzo per garantire la sicurezza di tutti e per agevolare le funzioni di controllo da parte delle forze dell’ordine. In pieno spirito di collaborazione accettiamo le indicazioni del Prefetto e non consentiremo l’accesso alle spiagge nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

Resta il progetto della Notte Bianca sul resto del territorio con le isole, i percorsi pedonali e l’apertura in deroga delle attività fino alle 3 sotto l’occhio vigile delle Forze dell’Ordine e della nostra Polizia Locale. Confidiamo nel senso di responsabilità dell’intera cittadinanza e dei turisti già dimostrato nei mesi più critici dell’emergenza Coronavirus”.