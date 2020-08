Infernetto, inseguimento a tutta velocità: scappava perché privo di assicurazione auto

Infernetto – Un inseguimento senza respiro sul filo dei 120 all’ora tra le vie del quartiere per bloccare un 48enne che scappava perché privo di assicurazione auto. E con sé aveva anche una dose di cocaina per uso personale.

Pomeriggio movimentato all’Infernetto. Tutto è iniziato verso le 18 quando una Punto bianca non si è fermata all’alt della polizia in via Giordano. È scattato l’inseguimento e ben cinque pattuglie si sono concentrate all’Infernetto per bloccare ogni già di fuga. Dopo aver percorso a tutta velocità la complanare della Colombo, via Wolf Ferrari, via via Nicolini e via Calvareno, il fuggitivo è stato finalmente bloccato.

Alla perquisizione è risultato detenere una dose di cocaina e il veicolo era privo di assicurazione. Sono in corso ulteriori accertamenti. L’uomo, residente all’Infernetto ha vari e lontani precedenti di Polizia. L’eventuale arresto dipenderà dalle decisioni del magistrato di turno.