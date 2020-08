Nettuno, divieto di accesso in spiaggia dalle ore 21 fino alle 9.30 del 15 agosto

Nettuno – Con l’ordinanza n. 25 del 14 agosto 2020, in ottemperanza alle indicazioni all’Ente dalla Prefettura di Roma, il Comune di Nettuno dispone il divieto di accesso e transito sull’arenile dalle ore 21 di oggi, e il contestuale divieto di balneazione dalle ore 19, fino alle 9,30 del 15 agosto 2020.

In regime ordinario resta consentita l’apertura delle attività di ristorazione. Si rammenta che, come previsto da ordinanza dirigenziale n. 85 in vigore dal dal 29 maggio 2020, è severamente vietata l’accensione di falò e fuochi di ogni genere in spiaggia. Questa sera dalle 21 alla 1 saranno in centro gli operatori della Florida Care con un mezzo di soccorso pronti ad intervenire in caso di necessità.

“Augurando un felice e sereno ferragosto a cittadini e turisti – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – invitiamo tutti ad un comportamento responsabile e ad osservare le indicazioni vigenti in materia di distanziamento e prevenzione alla diffusione del Coronavirus.

Colgo l’occasione per ringraziare la Florida Care per il servizio che effettuerà gratuitamente questa sera e che garantirà un presidio medico importante per chi sceglierà di passare la vigilia di Ferragosto a Nettuno”.