Passoscuro, uomo annega in mare, inutile l’intervento dell’eliambulanza

Fiumicino – E’ stato ritrovato presso lo stabilimento Naut In Club l’uomo che è annegato oggi venerdì 14 agosto 2020 a Passoscuro.

A quanto si apprende dalle prime informazioni l’uomo era al mare, su una spiaggia libera. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sull’annegamento.

Per soccorrere l’uomo è stata immediatamente attivata l’eliambulanza Pegaso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Fonti interne all’Ares 118 spiegano che l’attivazione dell’eliambulanza è una prassi consolidata nelle operazioni di soccorso a prescindere se l’uomo venga salvato o meno: l’attivazione immediata garantisce la riduzione dei tempi di soccorso per offrire a chi viene soccorso le maggiori chances possibile di sopravvivenza.

Notizia in aggiornamento