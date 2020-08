Polizia Locale di Nettuno, i sindacati: “Positivo l’incontro col Comune”

Nettuno – “In questi giorni abbiamo letto su diversi giornali che la Polizia Locale di Nettuno di non vuole svolgere il proprio servizio oltre il normale orario di lavoro” scrivono in un comunicato stampa la Fp Cgil Roma Sud – Pomezia – Castelli e la Cisl Fp Roma Capitale e Rieti.

“Abbiamo accolto con favore l’esito dell’incontro di ieri tra il Sindaco di Nettuno ed il coordinatore della Rsu – continua la nota -, nel quale sono stati ribaditi gli impegni già presi dall’Amministrazione nell’ultimo incontro con le rappresentanze sindacali, il mantenimento di tali accordi è stato garantito dal primo cittadino di Nettuno”.

“Il Comune ha ribadito la volontà di impegnare adeguati fondi per lo svolgimento dell’importante ruolo della Polizia Locale di Nettuno necessario all’organizzazione degli eventi estivi – proseguono i sindacati -, garantendo la sicurezza urbana e quella stradale in questo periodo che vede la cittadina e tutto il litorale laziale preso d’assalto dai villeggianti”.

“Inoltre, il Sindaco ha confermato che tra settembre e ottobre saranno erogati tutti i compensi arretrati al personale e, con l’approvazione del bilancio – spiegano Cisl e Cgil -, saranno anche rinforzati i fondi per il lavoro straordinario delle forze locali, come peraltro da impegno preso già nell’ultima delegazione trattante”.

“Stigmatizziamo gli attacchi sui social di questi giorni contro i lavoratori delle forze dell’ordine – scrivono nel comunicato – da parte di chi si è forse velocemente dimenticato il lodevole servizio effettuato nei mesi del lockdown per garantire l’osservanza delle norme sulla limitazione del contagio da Covid-19″.

“Eravamo certi e lo siamo tuttora che la Polizia Locale di Nettuno avrebbe garantito il proprio servizio in questi giorni, nonostante le difficoltà riscontrate e la grave carenza di personale – continuano -, in quanto non si e’ mai tirata indietro nell’erogare i propri servizi ai cittadini in tutela dei cittadini”.

“Siamo certi che gli impegni presi dall’Amministrazione saranno rispettati, garantendo anche la veloce soluzione della nomina di un Comandante Dirigente della Polizia Locale”, concludono le associazioni.

