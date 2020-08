Pomezia, lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado “Marone”

Pomezia – Deliberati in Giunta una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid, in modo da garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti.

Adeguamento degli spazi della scuola secondaria di primo grado “Marone” – Istituto Comprensivo via della Tecnica

Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria:

• messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per tutti gli accessi all’istituto scolastico disponibili e dei relativi percorsi, anche di quelli fino ad oggi non utilizzati dagli studenti mediante il rifacimento dei marciapiedi e viali esterni, il ripristino dei cancelli, porte vetrate e impianti citofonici ove necessario;

• sistemazione di aree esterne recuperabili per consentirne l’uso per attività didattiche che si possono svolgere all’aria aperta;

• realizzazione di due aule al piano terra suddividendo l’esistente locale biblioteca di circa 40 mq;

• realizzazione di uno spazio filtro tra l’ambiente del teatrino e il resto degli ambienti dedicati alle attività scolastiche mediate l’installazione di porte tagliafuoco tra i l’ambiente teatro e la palestra in modo da rendere i due ambienti fruibili in contemporanea.

“Abbiamo messo a punto un fitto cronoprogramma di interventi – spiega l’Assessore Federica Castagnacci – che verranno realizzati durante il mese di agosto per adeguare le strutture scolastiche comunali alle nuove normative anti-Covid. In questo modo studenti, docenti e personale scolastico potranno rientrare in classe a settembre in piena sicurezza”.