Roma – Oggi 14 agosto, paura a Roma: dilagano le fiamme a Parco degli Acquedotti. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Quadraro n. 106, dove hanno lavorato incessantemente per domare l’incendio scoppiato in un maneggio.

Alle 13,15 circa la struttura è stata avvolta dal fuoco, che si è poi propagato in tutte le aree circostanti fino a raggiungere il parco. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando alla bonifica e alla messa in sicurezza delle restanti area coinvolta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato ostacolato dal vento, che ha alimentato l’incendio e non sta facilitando le operazioni, creando, inoltre, gravi disagi al traffico ferroviario dovuto al denso fumo, proprio per questo dalle ore 15 è stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta ferroviaria Roma-Cassino.

Presenti sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2(12a),Tuscolano 1(3 A), Dos 2, un’autobotte (ab 9) ed alcuni moduli della protezione civile, oltre alle forze dell’ordine per quello che concerne le loro competenze.

