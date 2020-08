Sabaudia, premio \"Duna D\'Oro\" a medici e infermieri in prima linea contro il covid 19

Sabaudia – A Sabaudia sono stati premiati medici e infermieri impegnati nell’emergenza covid 19.

“La pandemia da covid-19 ha senza dubbio messo a dura prova tutta la popolazione mondiale – hanno dichiarato in una nota dall’amministrazione comunale di Sabaudia – esponendo alcune categorie professionali a mesi di instancabile lavoro, con turni infiniti e stress psicofisico.

Tra queste, più di tutti, medici e infermieri hanno dovuto tener costantemente fede al loro giuramento, dedicandosi a ciclo continuo alla lotta al virus senza badare ad orari di lavoro e vita privata. Sono stati e sono ancora oggi veri eroi moderni, dimostrando quotidianamente non solo grande professionalità ma prima di tutto una infinita forza di volontà e tanto altruismo”.

Per ringraziare tutti loro per l’importante lavoro svolto, la città di Sabaudia ha voluto consegnare il Premio Duna d’Oro all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, rappresentati rispettivamente dalla vicepresidente Rita Salvatori e dalla presidente Nancy Piccaro.

E lo ha fatto nell’ambito dell’edizione 2020 di Sabaudia Studios, il Festiva del Cinema Italiano appena concluso, che ha voluto in più serate puntare i riflettori sull’indispensabile lavoro portato avanti da medici, infermieri e operatori sanitari. A premiare, in rappresentanza del sindaco Giada Gervasi e dell’intera comunità di Sabaudia, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bonetti e l’assessore alle Attività produttive Emanuela Palmisani.

“Il Premio Duna d’Oro, che nasce come ringraziamento ai professionisti del cinema italiano per la loro attività e per la presenza al Festival, in questa nuova edizione della kermesse ha assunto un ruolo particolare, così come altrettanto particolare, se non unica, è stata la decisione di unire all’intrattenimento tipico di una rassegna cinematografica la volontà di dedicare l’attenzione a chi ogni giorno ha combattuto contro un virus spietato e ingordo che ci ha gettato nell’isolamento sociale, strappando molte persone all’affetto dei propri cari” – ha commentato il sindaco Gervasi.

“Abbiamo quindi voluto rendere omaggio a loro in un contesto diverso dal solito, portando ‘allo scoperto’ le loro vite quotidiane, di medici e infermieri ma anche di cultori o semplici appassionati di cinema, continuando al contempo quella imprescindibile opera di sensibilizzazione di cittadini e turisti in ordine alle necessarie misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19, rinnovando l’invito a non abbassare la guardia e ad adottare quei piccoli comportamenti oramai entrati prepotentemente nella nostra quotidianità. A tutti i medici e agli infermieri il plauso e l’abbraccio della città di Sabaudia, che possano giungere forti ed essere da incoraggiamento a proseguire nella loro attività a tutela della salute di tutti noi”.

L’amministrazione comunale ringrazia: “La You Marketing, produttore esecutivo del Festival, per la sensibilità dimostrata e per il lavoro svolto nell’assicurare il rispetto delle necessarie prescrizioni anti-Covid per tutta la durata della kermesse”.