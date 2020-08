Pomezia – Proseguono gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico.

In particolare, è stato concluso l’intervento di adeguamento degli spazi della scuola dell’infanzia “Via Dante Alighieri” – IC via della Tecnica.

Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria:

porzionamento dell’atrio di ingresso con pareti in cartongesso ricavando un‘aula di circa 31 mq.

Le opere previste comprendono:

realizzazione di un aula con tramezzi in cartongess o e porta a due ante e luce minima di 120 cm;

o e porta a due ante e luce minima di 120 cm; adeguamento dell’ impianto elettrico;

adeguamento dell’impianto di riscaldamento.

“La scuola dell’infanzia “Via Dante Alighieri” – spiega l’assessore Federica Castagnacci – è stata oggetto di un intervento, peraltro già concluso, di adeguamento degli spazi esterni ed interni dell’istituto al fine di recuperare spazi alla didattica in modo da garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti. Un ringraziamento ai nostri uffici comunali e alla ditta preposta, che in questi giorni stanno lavorando senza sosta”.

