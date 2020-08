Fiumicino – Si è svolta oggi la suggestiva Processione a mare dell’Assunta, che caratterizza da anni il Ferragosto sul territorio di Fiumicino. Un Ferragosto, quest’anno, esclusivamente religioso, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid- 19 ancora in corso.

Alle ore 17 i rintocchi delle campane della parrocchia Santa Maria Porto della Salute hanno annunciato l’inizio della celebrazione religiosa: poche le persone all’interno della chiesa, nel rispetto delle norme anti contagio, ma tantissimi i fedeli che hanno potuto seguire la messa all’aperto.

“Abbiamo scelto questo orario per facilitare l’accesso in chiesa, – spiega il vescovo della Diocesi di Porto e S.Rufina, monsignor Gino Reali – seppur per un numero limitato di persone. Ma abbiamo preparato le sedie all’esterno affinché tutti possano seguire la Santa Messa. Le vicende negative che stiamo vivendo – prosegue il Vescovo – in questo periodo toccano tutti, il nostro territorio e le nostre famiglie. Non dobbiamo rinunciare fratelli e sorelle a fare ognuno il proprio dovere, senza pretendere che siano gli altri per primi a mettersi in gioco. La Madonna assunta in cielo ci indica la strada da seguire”.

Al termine della messa, si è svolta la processione a piedi lungo via Torre Clementina, con la Madonna portata da un gruppo di pescatori di Fiumicino. I fedeli hanno potuto seguire la statua della Madonna, mantenendo le distanze di sicurezza, fino al peschereccio “Nonno Ciro”, dove è proseguita la processione a mare. Al largo, tra il suono delle sirene del peschereccio e delle imbarcazioni delle Forze dell’Ordine, è stata lanciata in mare una corona, come simbolo della processione. La manifestazione religiosa si è conclusa con la benedizione della Vergine Maria.

“Ringrazio il Comune, la Capitaneria di Porto, tutte le Forze dell’Ordine e tutti i pescatori – conclude Gianluca Nana, organizzatore della manifestazione religiosa -. Ci scusiamo per quelle che sono state le difficoltà, tra mascherine e distanziamento. Questo però ci mostra quanto noi di Fiumicino teniamo a questa nostra manifestazione e quanto teniamo a Maria Vergine”.

