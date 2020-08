La Pallavolo Sabaudia presenta il vice allenatore Loris Palermo

Sabaudia – A conclusione di un mercato ricco di sorprese il Sabaudia ufficializza il nome del vice allenatore per la stagione 2020/2021, ad aiutare infatti Sandro Passaro nella guida della squadra pontina è stato chiamato il tecnico molisano Loris Palermo.

Ancora una volta la società laziale dimostra la sua volontà di investire nei giovani, infatti il vice allenatore, classe 1993, è tra i più giovani tecnici di serie A3. Loris ha iniziato la sua carriera come scoutman per l’Effesport Isernia in Serie B1 e B2 femminile, alla stagione 2017-2018 risale l’incontro con Sandro Passaro in serie A2 con la Sigma Aversa.

Ultimo in ordine di tempo è l’impegno con il Civita Castellana, nell’annata 2018/2019, in Serie B, sempre nel ruolo di scoutman. A proposito del suo ingresso nella squadra pontina Loris ha dichiarato: ”Sono contento di far parte del progetto Sabaudia. Per me è una bella occasione per crescere professionalmente. Quest’anno ci sono le basi per giocare un buon campionato, siamo un gruppo giovane che può solo che migliorare con il lavoro quotidiano. La presenza di Sandro Passaro è stata un’ulteriore motivazione per venire a Sabaudia. Ho già lavorato con lui in serie A2 con la Sigma Aversa e nutro una grande stima nei suoi confronti”.

In merito all’ingaggio di Loris Palermo ha voluto dire la sua anche Coach Passaro, che ha commentato: “Sono felice e fortunato di ritrovare un grande professionista come Loris. Sono diversi anni che ci conosciamo e abbiamo in comune l’esperienza con l’Aversa. Sono sicuro che saprà essere un valore aggiunto per la nostra squadra”.