Latina, la Polizia di Stato aumenta i controlli per il weekend di Ferragosto

Latina – La Polizia di Latina ha intensificato i servizi di controllo del territorio per il fine settimana di Ferragosto. Questo weekend si prospetta come tra i più impegnativi sotto il profilo della sicurezza pubblica, in ragione del movimento di massa che interesserà la provincia pontina e, in particolare, le sue rinomate località balneari.

Sarà rafforzato il pattugliamento e il presidio delle arterie stradali maggiormente trafficate a cura della Polizia Stradale, delle Volanti e delle pattuglie dei cinque Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza, prestando attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ai limiti di velocità, alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai comuni costieri, quali Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno, caratterizzati da una notevole afflusso di turisti: saranno 15 le pattuglie che mediamente ogni giorno presidieranno quelle zone. Nel corso dei servizi saranno impiegate anche unità cinofile per una più incisiva azione di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. I controlli, inoltre, riguarderanno anche l’abusivismo commerciale nonché le zone della movida, anche per verificare il rispetto delle vigenti misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 nonché la regolare somministrazione di bevande alcoliche.

Le attività di vigilanza e controllo saranno estese ai complessi industriali, alle periferie ed ai centri abitati per prevenire i reati predatori, che creano sempre allarme sociale. Contribuiranno ai servizi anche unità di rinforzo come il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e unità specializzate a bordo di acquascooter.

Il Questore di Latina nel rassicurare tutti i residenti, turisti ed operatori commerciali, invita a segnalare al numero “ 113 “, qualsiasi situazione anche di semplice sospetto alla quale potrebbero assistere, alla luce dell’articolato dispositivo di vigilanza e sicurezza predisposto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina