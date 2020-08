Ostia, paura nella notte per una carambola tra auto

Ostia – A folle velocità ha perso il controllo della propria auto ed è carambolato sulle auto in sosta. Tre vetture hanno riportato danni importanti.

È successo poco dopo le 3,00 in via delle Sirene. Un automobilista di 20 anni, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica, ha imboccato la strada ad alta velocità alla guida della sua Fiat Punto.

Improvvisamente e senza apparente motivo, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed ha colpito dapprima una vettura in sosta sulla sua destra per rimbalzare poi sulla sinistra.

Le condizioni in cui ha ridotto la sua Punto l’hanno costretto a fermarsi. Danni ingenti sono stati riportati dalle auto in sosta. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.