Paura all’alba, auto a gpl e metano prendono fuoco. Arrivano i pompieri di Civitavecchia

Un risveglio… col botto, ma per fortuna senza conseguenze gravi, quello di stamattina all’alba a Tolfa. Alle ore 3.30, infatti, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi, in località Bagnarello, per l’incendio di diverse auto tra cui una a gpl e una a metano. Altissimo il rischio di esplosione.

In fiamme erano infatti cinque automobili, di cui – come detto – una alimentata a Gpl e una a metano. Quattro completamente distrutte e una seriamente danneggiata.

I pompieri hanno ultimato le operazioni di messa in sicurezza della zona alle ore 6.30. Nessun ferito. Indagini a cura dei Carabinieri di Tolfa.