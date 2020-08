Buon Ferragosto, origini e storia della festa dell’estate

A partire dal 15 di Ferragosto sono in molti a pensare già alla fine dell’estate, al rientro dalle vacanze, alle giornate più corte e addirittura ai pochi lunedì che ci separano dal Natale. Ma sappiamo cosa rappresenta veramente il Ferragosto e come è nato?

Origini storiche del Ferragosto

Da tutti una ricorrenza attesissima per eventi, feste in spiaggia e meritate ferie credendo che sancisca la metà dell’estate, ma il nome affonda le sue radici nell’antica Roma, nel lontano 18 secolo a.c., ed è stato scelto per omaggiare il riposo di Augusto, cosiddetto “Feriae Augusti”, primo imperatore romano (da cui prende anche il nome anche il mese). Era un periodo di ristoro e di festa per celebrare la fine dei lavori agricoli e con loro la tradizione di Consualia, dedicata a Conso, dio della terra e della fertilità. I festeggimenti consistevano fondamentalmente in corse di cavalli e l’esposizione adornata di fiori dei preziosi animali da lavoro. Anche contadini e proprietari terrieri si scambiavano buoni auspici di collaborazione e di vita.

Sempre come festa pagana, inizialmente il Ferragosto era festeggiato il 1° del mese di agosto affinchè potesse aggiungersi e collegare tutte le antiche festività cadenti nello stesso mese, come gli antichi Nemoralia il 13 agosto, che celebravano la dea Diana, protettrice degli animali selvatici e delle selve; poi, il 19 agosto ricorrevano I Vinalia Rustica dedicati alla protezione dell’uva e dei vigneti fino ad arrivare ai già citati Consualia, che si dividevano in due date, il 21 agosto e il 15 dicembre. I festeggiamenti e i giorni di riposo, in questo modo, potevano durare anche tutto il mese e venivano denominati “Augustali”, necessari per riprendersi dalle dure fatiche e dal grande caldo delle settimane precedenti.

La data, successivamente, è stata portata al 15 di agosto per volere della Chiesa cattolica, nel lontano VII secolo, che determinò il coincidere della ricorrenza laica con quella religiosa dell’Assunzione in cielo della vergine Maria.

Il Ferragosto oggi

In Italia sono tanti, ancora oggi, i borghi e le città che rivivono in questo mese le antiche festività con rappresentazioni storiche, come ad esempio il famosissimo Palio di Siena. La parola Palio infatti deriva da “pallium”, ovvero, nell’antica Roma, il drappo di stoffa pregiata che andava in premio ai vincitori delle corse di cavalli.

L’attribuzione della gita turistica al giorno di Ferragosto è invece una tradizione molto più recente, precisamente ricadente nel periodo fascista, quando il regime organizzava, attraverso i dopolavoro, tantissimi tour popolari, e ciò fu favorito dall’istituzione dei treni popolari speciali, chiamati anche “treni di ferragosto”. L’iniziativa offriva la possibilità anche alle classi meno abbienti di visitare le città italiane o di raggiungere le località marine o montane.

Il Ferragosto nella cultura popolare

Negli anni, il Ferragosto e il suo intimo significato, sono stati rappresentati in molte arti tra cui il cinema, da “Il Sorpasso” di Risi al più recente “Pranzo di Ferragosto”, all’intramontabile “Un sacco bello” di Verdone; nella letteratura da Moravia con “Scherzi di ferragosto” a Camilleri con “Notte di Ferragosto”, alla musica con “Pagliacci”, opera lirica di Leoncavallo e tantissime canzoni di musica pop come Morandi e la sua Notte di Ferragosto. Senza dimenticare la cucina: ogni regione italiana è solita preparare un sontuoso pranzo per omaggiare la ricorrenza; andiamo dalla Toscana con il piccione arrostito, fino alla Sicilia con il tipico gelu di muluna, decorato con foglie di limone e fiori di gelsomino. Ma fermiamoci a Roma dove sono due i piatti che non possono mancare sulla tavola ferragostana: le fettuccine ai fegatelli e l’immancabile pollo ai peperoni. (vedi link) – (Fonte: Focus e wikipedia).

(Il Faro online)