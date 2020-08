Protezione Civile e Avo Cerveteri insieme sulle spiagge di Campo di Mare

Cerveteri – “Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri unisce le forze con Avo Cerveteri, una delle realtà di volontariato più attive del territorio. Nelle prime ore della mattina di domenica 16 agosto, Avo stazionerà presso la postazione di salvamento del Gruppo Comunale per offrire un piccolo ma importante supporto socio-psicologico alle persone portatrici di handicap presenti in spiaggia. Una bella collaborazione che nasce con l’intento di non voler lasciare indietro nessuno, neanche sulle nostre spiagge. Si tratta di un progetto sperimentale che auspichiamo possa divenire un servizio stabile anche nel futuro”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri.

Avo Cerveteri – Associazione Volontari Ospedalieri opera nelle strutture socio assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza e l’isolamento. Collabora con le istituzioni per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute.

Nel territorio, Avo Cerveteri si preoccupa di intercettare i bisogni delle persone in difficoltà presso la Casa Della Salute Ladispoli-Cerveteri. Per maggiori informazioni e contatti, chiamare il numero 3663285589.

