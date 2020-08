Santa Marinella non è più “covid-free”: sono 3 i nuovi casi di positività

Santa Marinella – Sono 3 i nuovi casi di coronavirus a Santa Marinella: il comune non è più “covid-free”. A comunicarlo attraverso una nota stampa è stata la Asl Roma 4, che ha aggiunto: “Due di questi casi sono stati riscontrati con tampone per ingresso in sala parto”.

