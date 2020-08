Ardea – Un grave incidente è avvenuto nella serata di oggi 16 agosto su via Laurentina, ad Ardea. Una Bmw Coupé, proveniente da via Bergamo in direzione Laurentina, è finita contro una Nissan Micra diretta verso Pomezia con a bordo due signori di mezza età, un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti a causa dell’urto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, mentre la Bmw era in corsa, una gomma si è bloccata e la macchina ha piroettato su sé stessa causando l’incidente intorno alle 19:00. Sul posto è intervenuto il 118 chiamato dagli stessi conducenti della Bmw, i quali hanno anche prestato soccorso ai due feriti. Un vigile del fuoco in borghese di passaggio nel luogo dell’incidente, ha avvisato subito i soccorsi e le autorità competenti.

Foto 3 di 3





Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Ardea per i rilievi, coordinati dal tenente Antonio Calabresi, la polizia locale e la protezione civile. I signori rimasti feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Pomezia. La via Laurentina è stata chiusa per un’ora e mezza e il traffico deviato dalla municipale di Ardea.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea